Noa Lang a satisfait Van Gaal : "Il a du cran, j'aime ça"

Noa Lang a fait ses grands débuts en équipe nationale ce vendredi et son sélectionneur a aimé ce qu'il a vu.

Les Pays-Bas l'ont emporté en Lettonie (0-1) et Noa Lang est entré au jeu à la 62e minute, d'abord sur le flanc droit. "On voyait tout de suite qu'il voulait montrer quelque chose. Je suis assez satisfait de lui, il a du cran et j'aime ça", se réjouissait Louis Van Gaal après la rencontre au sujet du jeune brugeois. "Je voulais le voir côté droit, j'ai dû le corriger quand il est retourné à gauche".

Lang a donc pu ramener chez lui un trophée particulier : le "Haasje", que la KNVB remet à chaque néophyte. "Il sera mis aux côtés de ma collection de coupes et maillots à la maison", se réjouit Noa Lang. "Je n'étais pas nerveux, non. Cela semble fou, mais ce n'était qu'un match pour moi. Mais ces débuts, même si c'était en Lettonie, c'est un rêve devenu réalité, je n'aurais pas été plus heureux devant un stade plein à Amsterdam".