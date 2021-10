Youth League: un bon partage, mais de la déception pour les Brugeois

Rik De Mil est déçu, parce que ses joueurs ont longtemps mené contre Manchester City.

Après un partage contre le PSG et une victoire contre Leipzig, le CLub de Bruges a forgé un troisième bon résultat en Youth League, en tenant tête aux U19 de Manchester City.

Un bon partage dans l'absolu, mais de la déception pour Rik De Mil, le coach brugeois. "La déception prime dans le vestiaire", confirme-t-il. "En première période, nous étions la meilleure équipe sur le terrain, après le repos, on a souffert. C'est un résultat logique", estime tout de même Rik De Mil.

Dans l'autre match du groupe, le PSG a disposé de Leipzig (3-0). Les Brugeois partagent donc la tête de leur groupe avec City et les Parisiens (5 points). Leipzig (0 point) ferme la marche et semble désormais écarté de la course à la qualification.