La folle série d'Hans Vanaken en Ligue des Champions

Hans Vanaken a inscrit hier son cinquième but en cinq rencontres consécutives de Ligue des Champions.

Malgré la lourde défaite subie hier face à Manchester City, Bruges a pu sauver l'honneur en seconde période, des pieds d'Hans Vanaken. Déjà buteur face à Leipzig et face au PSG, Hans Vanaken vient tout simplement d'inscrire son cinquième but consécutif en autant de rencontres de Ligue des Champions. Le double Soulier d'Or avait en effet trouvé le chemin des filets face au Zenit et à la Lazio la saison dernière.

Seuls quatre joueurs dans l'Histoire ont fait mieux

Dans l'Histoire, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir en dire de même. Seuls Cristiano Ronaldo (11), Edinson Cavani (7), Burak Yilmaz (6) et Marouane Chamakh (6) ont fait mieux que notre compatriote. Dans ce classement, Hans Vanaken n'a plus d'égal au niveau belge, puisque Romelu Lukaku, Dries Mertens et Gilles De Bilde n'ont tous trois pas dépassé la barre des trois rencontres fructueuses consécutives.

Avec neuf réalisations dans la compétition, Hans Vanaken se hisse aux côtés d'Eden Hazard et compte désormais un petit but de moins que Kevin De Bruyne. Ce sera cependant une autre paire de manches pour rattraper Romelu Lukaku (14) et Dries Mertens (16).

Hans Vanaken pourra-t-il perpétuer la série à Manchester, et ainsi franchir le cap symbolique des dix réalisations dans la compétition?