Coupe de Belgique : le RWDM éliminé en fin de match, Ostende plante huit buts à Onhaye

Une belle affiche attendait le RWDM à domicile, alors que les amateurs d'Onhaye ont pu défier une formation de JPL.

RWDM - Zulte Waregem

Les Bruxellois concédaient l'ouverture du score après 10 secondes de jeu, Ciranni profitant d'un caviar de Kutesa pour mettre les visiteurs aux commandes. Le RWDM égalisait peu avant la pause grâce à Nanzis (41e) mais finalement, c'est en toute fin de match que Jelle Vossen (89e s.p.) envoyait Zulte Waregem au prochain tour.

Ostende - Onhaye

Le KVO n'a fait qu'une bouchée des amateurs d'Onhaye. Delplank ouvrait pourtant la marque pour les visiteurs après cinq minutes de jeu, mais Kvasina égalisait dans la minute avant de doubler la mise (27e). Fortes (40e) faisait le break suivi du triplé de Kvasina (43e). Après le repos, la machine ostendaise n'a pas baissé de rythme et Atanga (53e et 60e) puis Ambrose sur penalty (75e) enfonçaient le clou. Leclef (66e) était expulsé du côté d'Onhaye, qui concédait un huitième et dernier but des oeuvres de Ndicka (80e) en fin de partie.