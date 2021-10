Hein Vanhaezebrouck sur Deniz Undav et Dante Vanzeir: "Peut-être le meilleur duo offensif de Pro League"

Hein Vanhaezebrouck ne cache pas qu'il est heureux de revoir l'Union Saint-Gilloise au plus haut niveau et il en profite pour combler de louanges les deux buteurs saint-gillois.

Hein Vanhaezebrouck se réjouit de revoir "un club de tradition" comme l'Union, avec "un stade incroyable" dans lequel il règne une "atmosphère particulière". Mais il devra encore attendre avant de retrouver le Parc Duden. Dimanche, c'est en effet La Gantoise qui accueillera l'Union.

Le meilleur duo offensif de Pro League?

Et HVH s'attend à un match difficile et se méfie du duo redoutable de l'Union, formé par Deniz Undav et Dante Vanzeir. "C'est peut-être le meilleur duo offensif du championnat. Si on regarde le nombre d'assists et de buts, c'est le cas. Ils sont très complémentaires et ils travaillent énormément pour le collectif."

"Cela sera un match difficile pour nos défenseurs, mais ça sera compliqué aussi pour Undav et Vanzeir de jouer contre les meilleurs défenseurs du pays", estime le coach des Buffalos qui présentent, avec l'Union, le meilleur bilan défensif du championnat (13 buts encaissés depuis le début de saison en Pro League).