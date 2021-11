Un champion d'Europe italien favorable à la Super League

Non, l'opposition à la Super League n'est pas systématique chez les joueurs de football : capitaine de la Squadra à l'Euro 2020, Giorgio Chiellini a apporté son soutien au projet de son président Andrea Agnelli.

Est-ce du corporatisme ? Peut-être bien. Toujours est-il que Giorgio Chiellini a apporté son soutien à son président Andrea Agnelli, qui reste l'un des fervents défenseurs de la Super League. "Le futur du football doit passer par ça. Un joueur de la Juventus, avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs, a envie de jouer ces matchs. Les sportifs de notre niveau mais aussi les supporters veulent voir ces rencontres de haut niveau", déclare-t-il dans une interview accordée à DAZN.

"Nous avons atteint un point où les clubs, les joueurs et les institutions doivent se rencontrer et discuter afin de réformer et booster ce sport qui reste le plus beau du monde, mais qui doit être amélioré. Aux USA, ce sont les meilleurs pour ça", explique Chiellini. "Ils ont réussi à créer un engouement autour de chaque sport".