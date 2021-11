L'Argentine bat l'Uruguay et n'est qu'à un pas du Mondial

L'Argentine se déplaçait à Montevideo hier soir et l'a emporté d'une courte tête, se rapprochant encore un peu plus de la Coupe du Monde.

Alors que le Brésil a officiellement et mathématiquement validé son ticket en battant la Colombie un peu plus tôt, l'Argentine a désormais neuf orteils au Qatar. L'Albiceleste se déplaçait en Uruguay hier soir (coup d'envoi à minuit) et l'a emporté d'un petit but (0-1), inscrit dès la 7e minute par Angel Di Maria.

Lionel Messi a débuté la rencontre sur le banc, au contraire de ce qui avait été affirmé par la presse argentine au préalable. La Pulga montera au jeu pour le dernier quart d'heure. L'Uruguay dominera nettement la rencontre sans parvenir à trouver la faille, Luis Suarez touchant notamment le poteau argentin ; la Celeste est désormais 6e du groupe Conmebol, hors des places qualificatives.

