🎥 Arthur Théate a savouré : "C'était un grand moment"

Il était l'une des surprises de Martinez au Pays de Galles : Arthur Théate a livré un match intéressant, malgré une erreur sur le but adverse.

L'ancien du KV Ostende a surtout savouré le moment et sa première titularisation avec les Diables Rouges. "Je ne pense pas avoir fait un mauvais match. Je ne savais pas que je jouerais avant la théorie d'avant-match, mais je me suis préparé comme si j'allais jouer", déclare Arthur Théate au micro de la RTBF après la rencontre. "J'espère pouvoir rester dans l'effectif, ce sera au coach de faire ses choix. Je suis fier de moi, pour ma famille. C'était vraiment un grand moment de pouvoir débuter".

Quant à son erreur sur le but, le joueur de Bologne ne s'en préoccupe pas trop. "Vous pouvez dire qu'elle est pour moi, oui, je dois la dégager mieux que ça, rien à dire. Axel ne la touche pas et voilà, je ne la prends pas. C'est le football, c'est comme ça. Je ferai encore des erreurs mais il fallait rester dans mon match et je l'ai fait", conclut Théate. "Martinez m'a félicité, m'a dit qu'il était content de moi".