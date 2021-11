Radja Nainggolan torpille à nouveau Roberto Martinez : "Si Antonio Conte était notre sélectionneur, tu remporterais des trophées"

Le milieu de terrain de l'Antwerp garde une certaine frustration envers celui qui l'a écarté du noyau des Diables Rouges.

Radja Nainggolan et Roberto Martinez ne parviendront probablement jamais à s'entendre. Le sélectionneur n'a jamais réellement fait confiance au 'Ninja' et a préféré ne plus l'appeler depuis de nombreuses années en équipe nationale.

Le milieu de terrain de l'Antwerp n'a visiblement jamais digéré cette décision. Dans un entretien accordé à Play Sports, le joueur s'est montré critique envers l'Espagnol : "Je crois que si Antonio Conte était notre sélectionneur, tu remporterais des trophées", a-t-il déclaré. Voilà qui a le mérite d'être clair...