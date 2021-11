"Il n'était pas vraiment l'entraîneur qu'il fallait à Wolfsburg"

L'attaquant néerlandais s'est exprimé au sujet de son ancien entraîneur Mark van Bommel.

Wout Weghorst, coéquipier de Koen Casteels, Dodi Lukébakio, Aster Vranckx et Sebastiaan Bornauw, est revenu sur le départ de son ancien entraîneur.

Mark van Bommel a en effet été limogé de Wolfsburg, après une série de mauvais résultats.

Le buteur Néerlandais estime que son compatriote n'était pas vraiment l'entraîneur qu'il fallait sur le banc du club, et évoque avec bien plus d'enthousiasme Florian Kohfeldt, son successeur : "Avec le nouvel entraîneur, nous jouons un football très différent, qui convient mieux à notre équipe", a déclaré l'international dans les colonnes de Bild.

"Il a ses idées et sa façon d'être mais malgré cela, il s'adapte très bien au groupe. Chaque entraîneur a ses propres qualités et ses propres idées. Van Bommel et Wolfsburg n'allaient simplement pas ensemble, ce n'était pas vraiment l'entraîneur qu'il fallait", poursuit le Néerlandais.

Weghorst était titulaire en début de saison, mais il a ensuite été écarté par Van Bommel, avant d'être indisponible longuement suite à une infection au coronavirus.