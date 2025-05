La direction doit avoir ses exigences...mais le futur entraîneur aussi : deux anciens d'Anderlecht tranchent dans le vif

RSC Anderlecht a usé trois entraîneurs cette saison. Et pour la saison prochaine, un nouveau nom semble être en route.

Quatre entraîneurs en un an ? Anderlecht n'en est pas à l'abri après avoir remplacé Brian Riemer par David Hubert, pour ensuite finir la saison avec Besnik Hasi, loin d'être sûr d'être en poste à la reprise. Pour un club cherchant de la stabilité, le fil rouge reste bien difficile à trouver.

Le contexte lié au départ de Jesper Fredberg ? Pour Marc Degryse, cela n'explique pas tout : "Anderlecht doit donner un contrat de trois ans à un entraîneur. Et celui-ci doit exiger : 'Si vous me licenciez, vous me paierez trente millions d'euros", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. Le consultant a beau forcer le trait, difficile de lui donner tort.

Anderlecht ne sait plus sur quel pied danser

Frank Boeckx ajoute : "Anderlecht doit dire : Nous voulons jouer de telle manière. Et ensuite chercher un entraîneur. Ne pas d'abord chercher un entraîneur et ensuite écouter comment il veut jouer".

Degryse surenchérit : "Wouter Vandenhaute pense que le Sporting est sur la bonne voie, que la différence avec le Club de Bruges n'est plus si grande, mais si vous regardez les derniers matchs, en termes de circulation du ballon et de jeu de position, c'est une équipe de première division contre une équipe de troisième division".

L'ancien joueur des Mauves est sévère et l'assume : "On dit : 'Ce Degryse est un vieux con. Il compare toujours au passé'. Mais si ce n'est plus autorisé, alors il ne faut plus chanter 'We Are Anderlecht". Cette recherche d'identité trouvera-t-elle plus de réponses la saison prochaine ?