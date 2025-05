Rudi Garcia n'en demandait pas tant : la connexion De Bruyne - Lukaku sera au top pour le Mondial 2026

Kevin De Bruyne devrait rejoindre le Napoli dans les jours à venir. Un transfert inattendu, mais aussi inespéré pour le football belge.

L'image est rentrée dans la légende, grâce entre autres aux photos de Bruno Fahy, qui immortalise les Diables Rouges depuis de longues années : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku célébrant leur connexion, mains levées, après un but du second sur assist du premier.

Une image vue en 2014 puis répétée à l'Euro 2023, une célébration devenue iconique... et que les supporters de Naples devraient revoir très souvent la saison prochaine. Sauf énorme retournement de situation, KDB devrait signer au pied du Vésuve dans les jours à venir, et donc remballer les prétendants outre-Atlantique pour s'offrir un nouveau défi en Ligue des Champions et au top européen.

Une bonne nouvelle pour le Napoli, une bonne nouvelle pour De Bruyne - et sa famille, très attachée à la région de Naples - mais aussi une superbe nouvelle pour le football belge. Rudi Garcia, en effet, n'avait pas fait mystère de ses préférences concernant son meneur de jeu.

"On aimerait qu'il reste plus proche de nous en termes de fuseau horaire", avait notamment déclaré le sélectionneur des Diables. Un point intéressant, mais aussi assez diplomate, car ce que Garcia espérait surtout, c'est qu'à un an de la Coupe du Monde 2026, Kevin De Bruyne n'évolue pas dans un championnat de seconde zone.

Il va probablement se pincer pour réaliser ce qui arrivera en 2025-2026 : non seulement KDB jouera au top mondial, mais il le fera plus que probablement aux côtés de Romelu Lukaku, son partenaire en équipe nationale. Les deux hommes se trouvent déjà les yeux fermés : après une saison ensemble (leur première commune en club), qui sait à quel niveau ils évolueront au Mondial ? Après tout, le rêve d'une dernière grande performance de la "Génération dorée" n'est peut-être pas si utopique...