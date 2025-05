Karel Geraerts retrouvera-t-il Marc Wilmots au Standard ? "J'apprécie beaucoup le club et Marc"

A quoi ressemblera le Standard la saison prochaine ? Si la structure directionnelle se dessine petit à petit, la situation reste logiquement assez floue pour l'équipe et le staff.

Les périodes de transition entre deux directions ne sont jamais simples pour les entraîneurs. Cela se ressent au discours d'Ivan Leko, qui reste très prudent à l'heure d'évoquer son avenir en public. Le Croate a comme tout le monde entendu les bruits de couloir qui font état de possibles retrouvailles entre Marc Wilmots et Karel Geraerts.

L'ancien entraîneur de l'Union a travaillé avec le directeur sportif des Rouches à Schalke, dans des circonstances assez compliquées. Il a lui-même joué au Standard pendant trois ans, de 2004 à 2007. Il connaît donc bien la maison et pourrait coller à cette volonté de ramener d'anciennes figures connues de Sclessin.

Invité sur LN 24, il confirme son intention de rapidement retrouver un banc de touche : "L'objectif, c'est d'être en charge d'une équipe dès le début de la préparation, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, où plusieurs contacts ont été noués".

Ouvert à tout

Geraerts estime que le retour de Marc Wilmots est une magnifique nouvelle pour le Standard : "Il veut faire revivre aux gens ces magnifiques périodes vécues par le club. Il va avoir beaucoup de travail, mais je suis content pour lui et les supporters. Ils doivent se réjouir de voir qu'il y a quelqu'un qui veut faire bouger les choses".

Cela pourrait-il servir sa cause personnelle ? "J'apprécie beaucoup le club et Marc. On a déjà parlé, mais comme on parle pratiquement chaque semaine depuis la fin de l'aventure à Schalke 04, ça n'a pas changé". Karel Geraerts ne veut fermer aucune porte, le Standard ne fait pas exception à la règle. L'incertitude financière ? Il connaît : "Des clubs qui n'ont pas de problème, ça n'existe presque plus, que ce soit en Belgique ou ailleurs".