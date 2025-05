🎥 Les supporters d'Anderlecht ont déjà hâte de sa saison 2025-2026 : Nathan De Cat impressionne en équipe nationale

Nathan De Cat dispute en ce moment le championnat d'Europe U17 avec la Belgique. Il a été l'un des hommes du match lors de la belle victoire contre la Tchéquie.

La Belgique a battu la République Tchèque (3-1) lors de son deuxième match au championnat d'Europe U17. Une belle performance qui place les hommes de Bob Browaeys à la 2e place de leur groupe, derrière l'Italie qu'ils doivent encore affronter.

Le grand homme de la victoire a été Ali Camara, jeune attaquant du KRC Genk, qui a inscrit un doublé. Mais Nathan De Cat, la star de l'effectif et l'un des rares à avoir de l'expérience en D1A, a délivré une performance trois étoiles.

Une compilation de sa rencontre a été postée sur les réseaux sociaux et sans surprise, les supporters d'Anderlecht sont enthousiastes. Il y a de quoi : si l'opposition doit être relativisée, De Cat impressionne par son aisance technique, son calme au ballon et sa capacité à alterner jeu court et long.

Nathan De Cat vs Czechia



Maestro.pic.twitter.com/7A6LldyGIk — Nils (@NilsStrpn) May 23, 2025

Un profil un peu à la Vanaken, c'est-à-dire exactement ce qui manquait ces dernières années à Anderlecht. De Cat manque la fin de saison du RSCA pour disputer cet Euro U17, accumulant une importante expérience internationale, mais devrait rapidement être surclassé en équipes d'âges internationales aussi.

Et à son retour, aucune chance pour que le "ket" retrouve le RSCA Futures : il démarrera la préparation avec le noyau A, et devrait être l'un des joueurs à suivre la saison prochaine au Lotto Park. Quel que soit le coach qui débarquera à Anderlecht, on attendra de lui qu'il place De Cat dans ses plans.