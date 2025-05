🎥 Ils n'avaient pas encore atteint le foot pro à son arrivée : un club de Pro League prend congé de son capitaine

Dender a annoncé ce soir le départ de son capitaine Lennard Hens. La fin d'un chapitre qui aura duré six ans.

"Chaque belle histoire a une fin" : c'est par ces mots que Lennard Hens a pris congé de Dender. Arrivant en fin de contrat, le capitaine des promus ne sera pas prolongé et quittera donc le club à l'issue de la saison. Les deux parties l'ont annoncé dans une vidéo émouvante.

C'est que le milieu offensif de 29 ans est une figure importante pour les supporters : capitaine de l'équipe, il est arrivé au club en 2019, quand le club jouait encore en D1 Amateurs.

Au bout de deux saisons, Hens a accompagné l'équipe vers le football professionnel. La aussi, la deuxième saison a été la bonne, avec ce titre décroché à la surprise générale sous les ordres de Timmy Simons l'année dernière.

Parmi les meubles

Un titre dans lequel le maître à jouer de l'équipe a joué un rôle non négligeable avec ses 4 buts et 11 assists pour ce qui était de loin la meilleure saison de sa carrière. Mais en D1A, la concurrence l'a cantonné à un rôle de réserviste. Plus souvent dans l'équipe en début de saison, il a eu du mal à se remettre d'une blessure à la malléole : deux titularisations pour lui en 2025, les deux en Playoffs.

Annoncer son départ juste avant le dernier match à domicile de la saison permettra aux supporters de lui dire au revoir comme il se doit face à Malines. Reste à savoir où évoluera la saison prochaine celui qui a été formé à Anderlecht jusqu'à ses 18 ans.