Dante Vanzeir aurait-il dû s'abstenir ? "Lui, il a intérêt à être mauvais dimanche"

L'Union Saint-Gilloise est à la veille d'un match historique face à La Gantoise. L'ancien président du club Charles Picqué attend ce moment avec impatience.

Président de l'Union Saint-Gilloise de 1993 jusqu'en 2000, Charles Picqué a mangé son pain noir au Parc Duden. Mais même après son passage dans les hautes sphères du club, il a continué à venir soutenir l'équipe au Stade Marien, vivant le retour du club au premier plan avec émotion.

"Je repenserai à tous ceux qui ont disparu et auraient été très heureux d’être là. Notamment ce supporter qui, pendant des années, assis à côté de moi en tribune, me disait, quand on était en 3e division : ‘Est-ce que je verrai l’Union en Division 2 ?’ Puis ‘Est-ce que je verrai l’Union en Division 1 ?’ Puis ‘Est-ce que je verrai l’Union Championne de Belgique ?' Aujourd’hui, ce monsieur est mort", explique Picqué à la RTBF.

L'ancien bourgmestre de Saint-Gilles ne cache pas qu'il aimait, au même titre que les autres joueurs, beaucoup Dante Vanzeir. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'ancien chouchou du Parc Duden avoue publiquement qu'il voulait voir l'Union championne.

Un match rempli d'émotions

"J’ai vécu de très beaux moments et j’ai de très beaux souvenirs là-bas. Ce sera un match spécial, parce que, personnellement, j’espère que l’Union sera championne", avait déclaré le Limbourgeois au micro de DAZN le weekend dernier.

"Je ne vais évidemment pas les aider. Ils devront gagner par eux-mêmes pour décrocher le titre. Nous, on va tout faire pour leur rendre la tâche difficile et pour tenter de décrocher notre deuxième victoire en playoffs", avait-il tout de même nuancé. Mais ses propos n'étaient pas passés inaperçus, posant question dans la mesure où La Gantoise est le dernier obstacle des Unionistes dans la course au titre.

"Lui, a intérêt à être mauvais dimanche", rigole Picqué. "Le pauvre, qui vient de dire qu’il aimait tant l’Union et qu’il aimerait qu’elle soit championne ! Je me demande même, au final, s’il sera aligné dimanche". Nul doute que Dante Vanzeir ne se gênera pas de participer à une éventuelle fête du titre, il pourra d'autant plus se le permettre après avoir tout donné sur le terrain, avec le sentiment du devoir accompli.