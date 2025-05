"C'est le plus grand club de Belgique" : une piste du Standard évoque l'intérêt des Rouches pour la première fois

Marc Wilmots aura fort à faire sur le marché des transferts cet été. Comme il y a un an, la situation financière difficile pourrait être compensée par la réputation du Standard.

Nous vous en parlions il y a un peu plus d'une semaine, le Standard cible Seid Korac. Il s'agit d'un défenseur central luxembourgeois de 23 ans évoluant dans le club serbe de Vojvodina. Coéquipier d'Anthony Moris en sélection, il sort d'une très grosse saison et devrait franchir un palier cet été.

Il y a deux jours, le natif de Niederkorn est passé à côté du premier trophée de sa carrière, son équipe s'inclinant 0-3 contre l'Etoile Rouge de Belgrade en finale de la Coupe de Serbie. En marge de la rencontre, le média luxembourgeois Le Quotidien l'a également interrogé sur l'intérêt du Standard.

"Je ne parlerai pas de ce qui a été écrit dans les journaux", commence-t-il, avant de tout de même s'ouvrir un peu : "Mais ça ne m’empêche pas de penser que le Standard, c’est le plus grand club de Belgique et que c’est très intéressant. Je sais aussi que le prochain pas que je ferai sera le plus important de toute ma carrière. Le précédent m’a juste préparé à sauter un peu plus haut".

Prêt à haranguer le public de Sclessin ?

Korac ne dément donc pas formellement les contacts avec le club liégeois. Son profil pourrait en tout cas coller avec la mentalité de la maison, notamment sa fougue dans les duels et ses tacles : "Moi, tacler, je fais ça depuis que je suis tout petit, j’adore. C’est un de mes points forts depuis toujours. Pour moi, un tacle, c’est un but. J’ai juste appris quand le faire et quand éviter".

S'il a appris à se canaliser, Seid Korac ne se bridera jamais pour autant : "Des coaches m’ont dit que je n’avais pas besoin de mes émotions sur un terrain. En Allemagne notamment, où ils vivent sur la discipline. Mais si tu perds les émotions, tu ne peux plus t’améliorer. Les émotions, ça te donne de l’énergie. Je joue beaucoup avec ça, j’apprends juste à contrôler. Tes émotions, il faut savoir les utiliser, t’en servir". Puisera-t-il son énergie à Sclessin dans les prochains mois ?