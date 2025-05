Anderlecht l'attend (mais pas tout de suite) : Marc Coucke félicite Lukaku après son titre de champion

Romelu Lukaku a été sacré champion d'Italie ce vendredi soir avec Naples. Marc Coucke a rapidement tenu à le féliciter.

Romelu Lukaku a remporté son deuxième Scudetto ce vendredi, et a même marqué le second but de son équipe lors de la victoire synonyme de trophée face à Cagliari (2-0). Une prestation de patron au meilleur moment pour le Diable Rouge.

Naples avait en effet besoin de l'emporter pour éviter que l'Inter, qui a gagné à Côme, soit sacré à leur place. Lukaku a inscrit 14 buts cette saison, assortis de 10 passes décisives, et aura donc été un artisan majeur du sacre.

Tous les supporters du RSC Anderlecht ont fêté ce titre par procuration, se réjouissant de voir l'un de leurs enfants de Neerpede soulever le titre de champion d'Italie. Lukaku a reçu de nombreuses félicitations venues de Bruxelles.

Parmi celles-ci, Marc Coucke, propriétaire du RSCA, qui s'est adressé à Lukaku, ce dernier lui répondant : "Je te l'avais promis". Une preuve de la proximité entre les deux hommes, et cela fera bien plaisir aux supporters, puisque le retour de Romelu Lukaku à Anderlecht est un sujet chaud.

Bien sûr, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne reviendra pas dès cet été au RSCA : il disputera - a priori - encore une saison au Napoli, accompagné de Kevin De Bruyne dont l'arrivée devrait bientôt être officielle. Le retour au bercail est prévu pour 2026 et l'après-Mondial.