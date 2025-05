Un ex-Rouche pourrait aller disputer la Coupe du Monde des Clubs in extremis

La Coupe du Monde des Clubs débutera le 14 juin prochain aux USA. Pour l'occasion, il se pourrait que certains joueurs optent pour un transfert.

La Coupe du Monde des Clubs débute le 14 juin prochain et, pour la première fois, elle verra s'opposer 32 clubs venus de tous les continents. Si, en Europe, elle ne connaît pas vraiment de succès médiatique et risque fort de ne pas être des plus suivie, les USA s'y intéresseront de près.

Les USA mais aussi... le Mexique, co-organisateur du prochain Mondial et dont plusieurs équipes participeront au tournoi. Et l'une des légendes du football mexicain espère pouvoir participer à la compétition.

Guillermo Ochoa (39 ans) souhaiterait en effet rejoindre le club mexicain de Monterrey afin de disputer la Coupe du Monde des Clubs. Le club mexicain serait intéressé à l'idée de s'offrir les services du portier de la sélection, affirme ESPN Mexique.

Problème : Ochoa est sous contrat jusqu'au 30 juin à Avila, en D1 portugaise. La FIFA a autorisé les clubs participant à la Coupe du Monde des Clubs à effectuer des transferts dès le 1er juin afin de préparer au mieux leur noyau.

Le club d'Avila aurait affirmé ne pas encore avoir reçu d'offre pour Guillermo Ochoa. L'ancien du Standard (2017-2019) a disputé 23 matchs cette saison en D1 portugaise.