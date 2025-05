🎥 Pas de miracle pour Samba Diawara face à Luis Enrique, deuxième trophée en carrière pour un Diable

Ce samedi, quelques finales de Coupe ont eu lieu aux quatre coins de l'Europe. On retiendra notamment les victoires du PSG et de Stuttgart.

En France, la situation était paradoxale pour Reims. Entre deux matchs de barrage cruciaux face à Metz pour rester en Ligue 1, les hommes de Samba Diawara disputaient la finale de la Coupe de France contre le PSG. Un match disputé sans Teddy Teuma, décisif en demi-finale mais envoyé en vacances de manière anticipée.

Passé dans le staff de Tubize, de l'Union, Charleroi et Anderlecht, ancien assistant de Will Still, Samba Diawara a vécu un grand moment face à Luis Enrique. Mais il n'y a pas eu de miracle : Paris s'est montré beaucoup trop fort et a accroché un nouveau trophée à son palmarès.

Auteur de deux buts en trois minutes, Bradley Barcola a plié la rencontre avant même la moitié de la première mi-temps. Achraf Hakimi a ensuite encore un peu plus sécurisé la victoire parisienne avant le repos. 3-0, c'est aussi le score final. Reims n'aura tiré deux fois et vu le ballon pendant à peine 22% de la rencontre.

Des finales à sens unique

En Allemagne, le VFB Stuttgart a mis fin au conte de fées de l'Arminia Bielefeld. L'équipe de troisième division n'a pas réédité son exploit de la demi-finale contre le Bayer Leverkusen. Après moins d'une demi-heure, le marquoir indiquait déjà 0-3, avec notamment un but de l'ancien Saint-Gillois Deniz Undav.

Deniz Undav | 🇩🇪 Bielefeld 0-3 Stuttgart pic.twitter.com/9NSrLz1tMq — TAYYABA AKRAM (@TayyabaAkram_) May 24, 2025

Stuttgart s'impose finalement 2-4 pour compenser une saison en dents de scie. Côté belge, Ameen Al-Dakhil remporte le deuxième titre de sa carrière après la Championship avec Burnley. Blessé, il n'a toutefois pas disputé cette finale.