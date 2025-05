Une révélation de Pro League bientôt au top ? "Oui, il y a de l'intérêt"

Après une belle première saison au plus haut niveau, Rafik Belghali est sur le radar de nombreux clubs en Belgique comme à l'étranger. Chez nous, c'est le KRC Genk qui serait le plus concret.

Rafik Belghali est devenu un titulaire indiscutable à Malines après le Nouvel An. "Si je démarre contre Dender, j'ai 25 titularisations et 38 matchs cette saison", calcule-t-il dans la Gazet van Antwerp.

"Après ma grave blessure au genou, cette saison est un peu comme ma première en D1A". Ses performances n'ont pas échappé aux observateurs, y compris de ses coéquipiers qui l'ont désigné, aux côtés du meilleur buteur Benito Raman, comme le joueur de la saison.

Le défenseur est ouvert à un départ vers un club plus prestigieux. "Je vois aussi ces rumeurs passer et je demande alors à mon manager si c'est vrai. Apparemment, il y a vraiment de l'intérêt", confirme-t-il. "Genk est bien sûr un grand club en Belgique. Ils jouent l'Europe, c'est dans la même compétition et je vis à Ham, qui est tout près".

Un départ semble donc de plus en plus probable. "Si je pars, ce serait de préférence pour un bon montant. Ainsi, je donnerais aussi quelque chose financièrement en retour au club. Nous évaluerons tout après la saison", déclare Belghali, qui est encore sous contrat pour une année à Malines.

Cependant, il n'est pas exclu que le KV Malines tente encore de le retenir. "Je pense que le club aimerait me proposer un nouveau contrat, mais rien de concret n'a encore été déclaré de leur part à ce sujet. J'attends donc pour le moment", déclare-t-il prudemment.

Avec Genk comme option attrayante et plusieurs prétendants étrangers, Belghali semble être l'un des dossiers les plus chauds du mercato belge cet été.