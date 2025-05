🎥 Romelu Lukaku crée la polémique en Italie : une célébration qui passe mal à l'Inter

Romelu Lukaku offre le titre √† Naples d'un but exceptionnel, avant de l√Ęcher une c√©l√©bration sans filtre. Un moment de revanche pour l'attaquant belge face √† ses d√©tracteurs.

Vendredi soir, l’Italie vibrait au rythme d’une dernière journée de Serie A au suspense tendu… en théorie. Dans les faits, Naples n’a pas tremblé. En s’imposant 2-0 face à Cagliari. Dans le même temps, l’Inter s’imposait contre Como 0-2, mais le point de retard à rattraper était devenu un gouffre. Naples n’a pas laissé place au doute. Et Romelu Lukaku non plus.

À la 51e minute, c’est un Lukaku en mode bulldozer qui a scellé le sort du championnat. Parti du milieu de terrain, l’attaquant a mené une contre-attaque fulgurante, éliminant deux défenseurs avec puissance et détermination. Un crochet, une feinte de corps et enfin une frappe du pied gauche imparable pour le gardien de Cagliari. Sa célébration a marqué autant les esprits que sa frappe croisée.

Dans un élan de rage mêlé de soulagement, Lukaku a arraché son maillot, l’a jeté au sol et a couru vers le bord du terrain. Ses coéquipiers l’ont encerclé dans une euphorie électrique, mais la caméra est restée braquée sur son visage. On l’a vu, on l’a entendu, lèvres bien lisibles : "Je vous baise." Une déclaration sans détour adressée à ses détracteurs, probablement du côté de l’Inter, son ancien club.

Depuis son départ houleux et les critiques répétées à Milan, Lukaku n’a jamais vraiment eu droit à l’oubli. Moqué, hué, parfois même insulté, il a traîné une réputation de traître ou de fantôme selon les saisons.

Naples célèbre son titre et Lukaku retrouve une place centrale dans cette conquête. Ce but aura été un message. Il n’était pas seulement question de sport, mais de fierté, de revanche et de fureur même.