Ronaldo réagit au départ de Solskjaer: "Un être humain exceptionnel"

Un peu moins de trois années après son arrivée, Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions par Manchester United. L'entraîneur norvégien a été salué par son désormais ex-attaquant, Cristiano Ronaldo (36 ans, 13 matchs et 9 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison).

"Il a été mon attaquant lorsque je suis arrivé à Old Trafford et il a été mon entraîneur lors de mon retour à Manchester United. Mais par-dessus tout, Ole est un être humain exceptionnel. Je lui souhaite le meilleur dans tout ce que la vie lui réserve. Bonne chance, mon ami ! Tu le mérites !", a lâché le Portugais sur Twitter. Un bel hommage.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX