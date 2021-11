Thomas Tuchel optimiste : "Lukaku avait l'air en forme"

Romelu Lukaku va-t-il faire son retour avec Chelsea face à la Juventus ? Ce n'est pas impossible, à en croire Thomas Tuchel, qui reste cependant prudent.

Voilà un mois que Romelu Lukaku est absent du côté de Chelsea, souffrant d'une blessure à la cheville occasionnée lors de la victoire face à Malmö. Ce mardi, les Blues reçoivent un adversaire d'un tout autre calibre : la Juventus, leader du groupe H avec 3 points d'avance sur Chelsea. "Je ne suis pas certain que Lukaku sera là", reconnaît Thomas Tuchel en conférence de presse d'avant-match. L'Allemand semble cependant plutôt optimiste.

"Hier, Romelu s'est entraîné avec l'équipe et avait l'air bien. Il nous reste un entraînement puis nous prendrons une décision. Il doit encore voir l'équipe médicale ce lundi et dire s'il se sent bien", souligne l'entraîneur de Chelsea. "On pourra peut-être l'intégrer à l'équipe en dernière minute. C'est le mieux que nous puissions faire pour le moment".