Le Real, mécontent de la blessure de Gareth Bale, pourrait toucher une indemnité

Gareth Bale n'a pas affronté la Belgique lors des dernières rencontres internationales : il s'est à nouveau blessé face à la Biélorussie.

Titulaire contre la Biélorussie, Gareth Bale n'est pas remonté sur le terrain après la pause et est à nouveau blessé, absent ce week-end et absent du groupe cette semaine pour le déplacement au Sheriff Tiraspol. Une situation qui énerve le Real Madrid puisque Bale a disputé uniquement des rencontres internationales depuis ... août dernier, revenant chaque fois à temps pour le Pays de Galles avant de rentrer blessé en Espagne.

Et Marca révèle que le Real Madrid pourrait cette fois demander des indemnités pour cette nouvelle blessure, occasionnée en sélection. Le protocole de la FIFA le permet, s'il est confirmé que le joueur s'est blessé en se rendant en sélection contre l'avis du staff médical de son club. L'indemnité équivaut à 25.500 euros par jour, pour un maximum de 7,5 millions d'euros, et le joueur doit être absent plus de 28 jours à partir de son départ en équipe nationale. Les indemnités pourront être touchées si Bale ne revient pas d'ici au 5 décembre ...