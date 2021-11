Covid-19 : un autre cadre du Bayern testé positif

Ces dernières semaines, Joshua Kimmich a été un des Allemands au coeur du débat médiatique qui concerne la vaccination des footballeurs de haut niveau.

Ce dernier est contre, et il y a quelques semaines, le Bavarois avait notamment été prié de quitter la sélection après le cas positif déclaré de Niklas Süle au sein de la Mannschaft.

Aujourd'hui, le Bayern vient d'annoncer que Kimmich lui-même avait également été testé positif. L'annonce intervient peu après celle d'Eric Maxim Choupo-Moting.

ℹ️ Joshua #Kimmich is self-isolating after testing positive for COVID-19. The FC Bayern midfielder is doing well.