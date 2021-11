Karim Benzema condamné, mais toujours "sélectionnable" chez les Bleus

Pour le président de la Fédération Française de Footall, il n'y a pas de raison d'écarter le buteur du Real de la sélection.

Karim Benzema a été reconnu coupable et condamné à un an de prison avec sursis, ce mercredi. Mais cela ne devrait rien changer à son avenir chez les Bleus. C'est ce qu'avait affirmé Noël Le Graet avant le verdict et le Président de la FFF l'a répété, ce mercredi, pour l'Équipe.

"En ce qui concerne la Fédération, il n'y a aucun changement. Cette sanction ne change rien pour moi. Il reste sélectionnable", affirme Noël Le Graet. Didier Deschamps reste donc maître de ses décisions en ce qui concerne l'attaquant du Real. "Dans la mesure où il souhaite le sélectionner, la Fédération n'aura aucune opposition."