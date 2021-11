Michaël Carrick, une "première" réussie : "Ce n'est pas moi qui importe"

Michaël Carrick a été bombardé entraîneur intérimaire après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer. Il dirigeait son premier match ce mardi en Ligue des Champions.

Michaël Carrick (40 ans) sait que son passage sur le banc de Manchester United sera éphémère, le club ayant désigné l'ancien milieu de terrain comme, en quelque sorte, "intérimaire de l'intérimaire", qui devra diriger les Red Devils en attendant un entraîneur pour terminer la saison. Mais ça n'empêchait pas l'ex-mancunien (464 matchs avec les Red Devils) d'être très heureux après sa première victoire en tant que coach.

"On ne peut pas cacher que cette victoire est un sacré pas en avant par rapport à notre mauvaise série. La sensation de victoire est quelque chose de très important pour les joueurs, et garder la clean-sheet avec un David De Gea important fait du bien aussi. Il y a beaucoup de positif à en retirer", se réjouit-il dans des propos relayés par Sky Sports. "Dans une telle situation, les émotions sont mélangées. C'est un test pour voir qui a du caractère, qui est avec vous ou pas. Je crois que les joueurs ont montré qu'ils me soutenaient moi et mon staff. Mais ce n'est pas un résultat important pour moi, ça l'est pour le club. Ce n'est absolument pas moi le sujet ici".