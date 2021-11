Samir Nasri : "J'aimerais bien voir Zidane au PSG"

Le technicien français est annoncé dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino pour Manchester United.

Zinedine Zidane ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toutefois, Samir Nasri estime que la venue du champion du monde 1998 à la tête du Paris Saint-Germain serait une bonne chose. "J’aimerais bien voir Zidane au PSG et Pochettino à Manchester United. Je n’ai pas forcément apprécié l’interview que Pochettino a donné en disant que ce n’est pas son projet, qu’il doit faire avec. On récupère Zidane dans le championnat de France. Il est marseillais, mais il n’a pas joué à l’OM. Une carrière de joueur ce n’est pas la même que celé d’un entraîneur. Je ne lui en voudrais pas ", a-t-il déclaré hier soir sur Canal+, avant d’en remettre une couche ce matin dans Le Parisien.

"Moi, ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG. C’est sa carrière. Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. Il ne faut pas oublier qu’il a une très bonne relation avec les Qataris. Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les egos des grands joueurs. C’est le premier entraîneur à avoir fait accepter à Cristiano Ronaldo de se reposer un petit peu. Et c’est quelqu’un qui a une légitimité au niveau football. Quand un gars come Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine", a souligné l'ancien joueur de l'OM et d'Anderlecht.