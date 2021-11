Un ancien joueur de Liverpool sort un album de rap

Un album qui retrace la carrière du joueur

On connait les affinités qu'on certains joueurs de football avec le rap. Memphis Depay, par exemple. Ou Raheem Sterling, qui se déclarait être un fan du rappeur marseillais JUL. Ryan Babel, lui, a essayé d'innover. Celui qui évolue désormais du côté du Galatasary a décidé de sortir son autobiographie sous forme d'un album de rap.

Pour le Guardian, il a expliqué comment lui est venue cette idée.

"Le but était d'essayer de faire quelque chose de différent, de créatif, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant".

L'occasion pour lui de revenir sur ses nombreuses années passées au plus haut niveau, et notamment son passage à Liverpool sous la houlette de Rafa Benitez. Un épisode qu'il dit regretter.

"C'était, à mon avis, une relation bizarre [avec Benítez] parce que lorsqu'il m'a signé, je le voyais comme le grand oncle qui voulait me donner une chance et m'aider à réussir. Mais au fur et à mesure, il m'a laissé totalement seul et m'a seulement jugé pour les choses que je ne faisais pas bien au lieu de me dire comment résoudre ou améliorer les choses que je devais améliorer. J'étais très jeune et j'avais juste besoin de conseils."

On vous laisse vous faire votre avis...