L'Excel Mouscron poursuit sa remontée, à l'arrachée!

Malgré les soucis extra-sportifs, les Hurlus assurent sur le terrain.

Une victoire de plus pour l'Excel Mouscron qui a trouvé son rythme en D1B. Une semaine après la victoire à Waasland-Beveren, c'est le Lierse qui se présentait au Canonnier, ce dimanche. Et les Hurlus ont rapidement donné le ton à cette rencontre: 20 minutes après le coup d'envoi, Lucas Ribeiro Costa ouvrait le score d'une frappe déviée.

Il n'en fallait pas plus pour booster les Hurlus qui auraient pu faire le break juste après la pause, mais la tentative de Teddy Chevalier était freinée par la boue et repoussée, juste devant la ligne, par la défense lierroise.

Mouscron se rapproche du podium

L'Excel n'avait toutefois pas encore dit son dernier mot. À la 64e minute de jeu, un centre d'Olivier Myny était dévié par Joeri Poelmans dans ses propres filets. Mais le plus dur n'était pas encore fait pour les Hurlus qui ont souffert dans les 20 dernières minutes de jeu.

Thibaut Van Acker a réduit l'écart à la 72e minute et le Lierse s'est ensuite lancé à l'assaut du but mouscronnois. Mais les Hurlus ont défendu comme des lions et Nick Gillekens a répondu présent sur les ballons chauds pour permettre à Mouscron de conserver son avantage.

Quatrième victoire consécutive en championnat pour l'Excel qui dépasse Lommel et revient à un petit point de la troisième place occupée par le Lierse (16 points), en attendant le duel entre le RWDM et Deinze (deux clubs qui ont également 16 unités) qui bouclera le programme du week-end ce soir.