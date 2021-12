Pioli et le Milan AC sont passés au travers: "Des erreurs de notre part"

Le coach de Milan et de Saelemaekers a donné les raisons de la défaite de son équipe.

Contraint de s'imposer pour croire à une qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions, le Milan AC a chuté contre Liverpool (1-2), mardi. Une défaite frustrante mais logique pour le coach du club italien, Stefano Pioli.

"Il aurait fallu plus de rythme, un peu plus de qualité technique, mais on n'y est pas parvenus. On a fait circuler la balle un peu trop lentement, on a favorisé la pression de l'adversaire. Le rythme se donne en faisant circuler la balle rapidement, et on n'a pas réussi, a indiqué le manager lombard en conférence de presse. Ce qu'il aurait fallu éviter ? On n'aurait pas dû prendre deux buts comme ceux-là, sur les deux buts, outre la qualité de l'adversaire, il y a eu des erreurs de notre part."

Dernier du groupe B, Milan ne disputera plus de compétition européenne cette saison.