Joshua Zirkzee : "Nous aurions pu marquer davantage"

Joshua Zirkzee a encore une fois montré son énorme talent contre Seraing. Juste avant la mi-temps, il a décoché une frappe limpide permettant ainsi à Anderlecht de mener 0-3.

Joshua Zirkzee fait l'objet de nombreuses critiques, mais quand il en a envie, il peut aussi jouer un football incroyablement bon. Il ne le montre juste pas assez parfois. "A ce moment-là, nous faisions un bon pressing. Kouame m'a donné le ballon et Chris m'a demandé de tirer. J'ai ensuite créé un espace et le ballon est bien rentré", a déclaré le Néerlandais à l'issue de la rencontre qui s'est surtout concentré sur la performance collective. "Nous savions comment commencer, le match de Coupe était encore frais dans nos esprits. La mentalité de gagnant était là. Nous étions à fond pendant 90 minutes. Nous aurions pu marquer davantage, mais c'est bien mérité", a confié le joueur prêté par le Bayern Munich.

Une réussite sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Après Charleroi et Zulte Waregem, le niveau d'Anderlecht semble s'élever à chaque match. "Nous avons défendu de façon impitoyable. C'est également gratifiant et une clean sheet enregistrée, c'est important pour les défenseurs. Et offensivement, il y a eu cinq buteurs différents. Cela montre combien la qualité est grande. Raman, Amuzu, El Hadj et Ashimeru ont également bien joué. Cela montre combien de qualités individuelles différentes nous avons", a conclu Joshua Zirkzee.