Au bout du suspense, la Tunisie file en finale de la FIFA Arab Cup

La décision s'est faite au bout du bout du temps additionnel.

Au bout du bout du suspense, la Tunisie s'est imposée 1-0 face à l'Egypte et file en finale de la FIFA Arab Cup. Dans une ambiance de folie, il a fallu attendre la 95e minute pour voir le seul et unique but de la rencontre.. un auto-goal signé El Soulia (milieu de terrain évoluant à Al Ahly).

Les deux équipes devront attendre 23h00 environ pour connaître leur adversaire. L'Algérie et le Qatar se disputeront en effet à 20h00 la deuxième place de finaliste. Le perdant rencontrera donc l'Egypte pour la troisième place.