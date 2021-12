Christian Brüls reste calme malgré la crise à Saint-Trond : "Mais on doit faire attention ..."

Le STVV reste sur un 0/12. C'est la crise au Stayen, mais Christian Brüls reste calme.

Christian Brüls était l'un des rares trudonnaires à tenter d'amener le danger lors de la défaite à Anderlecht. "Le 0-0 à la pause était logique, avec deux équipes calmes et qui attendaient la faille. Mais en seconde, c'était trop peu de notre part. Il y avait un manque de qualité", regrette le médian. "Nous avons déjà prouvé que nous pouvions retourner une situation, mais aujourd'hui, c'était insuffisant. Trop peu d'attention en défense, trop peu de précision devant. Trop de corners qui ne donnent rien".

Bref : "Anderlecht était meilleur aujourd'hui, voilà tout", assume Brüls, qui ne veut pas que Saint-Trond commence à paniquer. "Non, un 0/12 n'est jamais agréable, mais le championnat est encore long. On doit faire attention, mais pas stresser. Mais ... on doit faire attention (sourire)". Cela signifie rebondir, si possible avant la trêve. "Il reste deux matchs avant la trêve et il va falloir prendre des points d'ici là pour y aller dans un meilleur état d'esprit", conclut-il. Saint-Trond a encore 4 points d'avance sur la zone rouge.