Kompany a pris un risque : "Le Bayern peut faire tourner, pas nous"

Kristoffer Olsson et Amir Murillo auraient pu être suspendus pour le déplacement au Jan Breydel en cas de carton jaune ce mardi. Il n'en sera rien, mais Vincent Kompany a pris un risque.

En cas d'avertissement ce mardi, Kristoffer Olsson et Michael Murillo, deux cadres indéboulonnables de l'équipe d'Anderlecht, auraient manqué l'un des matchs de l'année : le déplacement de dimanche à Bruges. Pour cette raison, on s'attendait à voir Vincent Kompany jouer la carte de la prudence face à un plus accessible STVV, et titulariser des joueurs comme Aït El-Hadj ou Kana au milieu, et Bogdan Mykhaylichenko à droite.

"Ca ne m'a même pas traversé l'esprit", affirme Vincent Kompany sans sourciller. "Qui sait ce qui se passait si je négligeais ce match ? Je n'ai absolument pas envisagé de la jouer safe. Le Bayern Munich peut se le permettre, peut-être. Pas nous. On doit aborder chaque match avec la meilleure équipe possible, puis faire avec les conséquences", détaille-t-il ensuite. "C'était très important de gagner ce match face au STVV avant d'aller à Bruges".

Kristoffer Olsson, menacé de suspension, ne s'attendait d'ailleurs pas à être mis au repos : "Non, pas du tout. Bien sûr, je le savais avant le match, mais c'est le haut niveau, tu n'as pas le temps d'y penser", assure le Suédois. "Et tant mieux, je n'ai pas pris ce carton jaune". Lui et Murillo seront bien là dimanche. Pari gagné.