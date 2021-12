Un back gauche brésilien en route pour le Club de Bruges ?

Alors que Wesley Moraes devrait quitter le Club de Bruges cet hiver, un autre Brésilien pourrait débarquer en Venise du Nord.

La presse brésilienne parle depuis un certain temps d'un possible transfert de Matheus Bahia (21 ans) au Club de Bruges. Ce dernier est un back gauche brésilien qui joue pour l'EC Bahia. Le défenseur a marqué deux fois en 29 matchs et délivré quatre passes décisives.

L'EC Bahia a signé deux nouveaux arrières gauches ces derniers jours, ce qui laisse présager un départ imminent de Matheus Bahia, dont la valeur marchande est estimée à 2,5 millions sur Transfermarkt.

Au Club de Bruges, Philippe Clement dispose de trois joueurs pouvant évoluer au poste d'arrière gauche avec Eduard Sobol, Federico Ricca et Faitout Maouassa.