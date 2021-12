Jordi Condom reste positif : "Nous avons dix points d'avance sur la lanterne rouge"

Ce lundi soir, le RFC Seraing se déplacera sur la pelouse du KV Malines lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing vient de subir quatre défaites de suite en championnat avant ce dernier match de l'année 2021 derrière les Casernes. "Nous avons eu une réunion et parlé ensemble. Nous occupons désormais la place de barragiste, mais nous avons dix points d'avance sur la lanterne rouge le Beerschot et nous sommes à quatre points de ce top 10. Je ne suis pas négatif et reste positif de mon côté", a confié Jordi Condom en conférence de presse. "Nous continuons de faire les mêmes erreurs : les sorties et les pertes de balles ainsi que les bêtes fautes dûes au manque de concentration. Mais nous devons faire avec notre noyau très restreint", a souligné le technicien espagnol avant d'évoquer l'adversaire des Métallos.

L'un des points postifs pour le promu sera le huis clos. "Une bonne chose car le douzième homme malinois est très important. Malines vient d'enregistrer deux défaites et doit se passer des services de plusieurs joueurs à cause des blessures et des suspensions. Mais ils ont de bons joueurs sur le banc et ce sera un match difficile", a conclu l'ancien coach d'Eupen.