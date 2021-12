Guardiola encense Leicester City: "Un match étrange... des experts de la contre-attaque"

Le coach de Kevin de Bruyne a vu son équipe mettre 6 buts à Leicester, mais les Foxes ont été dangereux et auraient pu créer une grosse surprise.

Malgré un avantage de 4 buts après seulement 25 minutes de jeu, Manchester City a dû s’employer pour battre Leicester City (6-3) au terme d’un scénario fou ! Un match "étrange" pour le manager Pep Guardiola, qui retient essentiellement le résultat.

"C'était un match du Boxing Day. C'était un beau match à regarder et ça fait trois points de plus. On continue à avancer, a réagi l’Espagnol. La qualité de nos joueurs nous a permis de nous procurer toutes ces occasions. Aucun manager et aucune tactique ne peut y parvenir sans qualité."

"C'était étrange. Même à 4-0 en première période, à chaque fois qu'ils avaient le ballon ils arrivaient dans le dernier tiers avec de bonnes passes. Ils ont changé beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de qualité, ce sont des experts en contre-attaques", a encensé le coach mancunien, soulagé après les 3 buts encaissés en 10 minutes.