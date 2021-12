Bilan mitigé pour le Club de Bruges à mi-parcours : beaucoup de moyens pour 6 mois compliqués

Avant de tourner le bouton vers 2022, il est temps de faire un bilan du début de saison au Club de Bruges et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de déception.

On le sait, et on l’a assez répété : le Club de Bruges a réalisé lors de l’été dernier un mercato qui allait de paire avec les ambitions de l’équipe. Tous les postes étaient doublés, et il est clair que sur papier, l’équipe était armée pour dominer le championnat de Belgique et pour réussir sa campagne européenne.

Nous sommes au mois de décembre… et le club de Bruges est loin du compte. Pour commencer, parlons de l’Europe puisque la campagne est définitivement terminée. Un nul contre le PSG, une victoire à Leipzig : les voyants étaient au vert pour le champion de Belgique en titre. Puis par la suite, tout s’est écroulé, à commencer par la défense, et Bruges a pris la porte sans même être reversé en Europa League. Même si au début de la campagne tout le monde savait que ce groupe serait costaud, le déroulement des matches du groupe laissent en goût amer en bouche pour les Gazelles.

En championnat, si le Club est à la deuxième place, il est clair que depuis maintenant 7-8 semaines l’équipe n’a plus le même allant, ni offensif ni défensif. Tout d’abord, pour jouer le titre, le Club encaisse beaucoup trop, beaucoup beaucoup trop : 28 buts en 21 rencontres, soit le même nombre que son voisin du Cercle. L’Union, Anderlecht, l’Antwerp et Courtrai font mieux.

Ensuite, dans l’autre rectangle, le Club ne trouve pas spécialement la solution malgré les 41 buts marqués. Se créer une occasion est parfois difficile pour l’équipe de Clement, souvent trop dépendante des exploits individuels de De Ketelaere ou de Lang.

Enfin, malgré un mercato d’enfer en été, peu de joueurs arrivés dans la Venise du Nord se sont imposés jusqu’ici. Hendry est un titulaire indiscutable et Nsoki souffle le chaud et le froid…et puis ? Persyn n’a joué que deux rencontres, Sowah n’a plus droit au chapitre, Wesley va retourner d’où il vient, Otasowie est un plantage total, Providence est blessé et Maouassa a souvent loupé ses opportunités.

C’est aussi à cause de cela que le Club de Bruges n’est pas à la hauteur des attentes. Il est clair que si Clement aligne souvent les mêmes joueurs, c’est qu’il y a un problème avec les joueurs qui sont sur le banc ou qui restent en tribunes : moins de qualités, moins de motivation, problèmes de discipline…. Seul le staff de Bruges le sait.

En cette fin d’année 2021, Bruges n’est pas à la place qu’il souhaitait en début de saison. L’Europe est terminée et c’est l’Union qui survole le championnat. Le Club va devoir se ressaisir.