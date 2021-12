Un premier contrat professionnel pour un jeune joueur belge de Saint-Trond

Keo Boets, jeune gardien de 18 ans, a fait ses premiers pas dans le football à Tessenderlo. En 2018, il a rejoint Saint-Trond où il vient de signer son premier contrat professionnel. Il est également sélectionné dans l'équipe nationale U19. "Nous sommes très fiers de récolter les fruits de notre travail. Nous ferons tout pour encadrer Keo dans son développement" peut-on lire sur le site internet du STVV.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✍️ l Keo Boets tekent zijn eerste profcontract bij geel-blauw!



We couldn't be more proud! 😍



▶️ Lees het artikel via: https://t.co/Wp84eErfMx



🟡🔵 pic.twitter.com/irFYPZJ5aV