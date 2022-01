Nicky Hayen rebondit au Pays de Galles

Une nouvelle aventure pour l'ancien coach de Waasland-Beveren.

Six mois après la fin de son aventure au Freethiel, Nicky Hayen reprend du service. Le coach belge de 41 ans rejoint Haverfordwest au Pays de Galles, où il a signé un contrat de deux ans et demi et où il cumulera les fonctions de T1 et de Directeur Technique.

Ancien joueur, adjoint et entraîneur intérimaire du STVV, Nicky Hayen avait rejoint Waasland-Beveren en début de saison 2020-2021. Il n'était resté qu'un an sur le banc waaslandien et avait été remercié après la culbute du club en D1B.