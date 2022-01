La Premier League a encore compté de nombreux tests positifs entre les fêtes

La Premier League a communiqué que sur les 14.250 tests Covid-19 ayant été effectués entre le 27 décembre et le 2 janvier, 94 tests étaient revenus positifs. C'est neuf de moins que la semaine précédente.

There were 14,250 Covid-19 tests in the period between December 27 and January 2, with nine fewer positive tests compared with the previous week.