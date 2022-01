Mais en fait, quels Diables Roberto Martinez appellera-t-il pour le stage de mars ?

Roberto Martinez a surpris son monde la semaine passée en nuançant le concept du camp à venir en mars : oui, il serait réservé aux joueurs comptant moins de 50 caps, mais non, aucun "nouveau" Diable ne serait intronisé. Du neuf ... avec du vieux ? Poste par poste, voilà les options ...

Gardiens de but

Le poste qui sera certainement le moins chamboulé : à part Thibaut Courtois, aucun gardien du noyau ne compte 50 caps (Mignolet en compte 31). Pas de soucis, donc : même s'il venait à reprendre 4 portiers, comme il aime le faire, Roberto Martinez pourrait par exemple compter sur Mignolet, Casteels, Sels et Van Crombrugge. Si l'un d'eux était absent, Thomas Kaminski ne pourrait théoriquement pas être appelé, ne comptant aucune cap ; le poste de gardien est cependant à part, et avoir été appelé pourrait suffire à être pris en compte.

Défenseurs

Le poste de défenseur central est le moins concerné par cette règle du "une apparition au moins" posée récemment par Martinez, la plupart des joueurs y ayant déjà joué avec l'équipe A. Dedryck Boyata (28 caps) et Jason Denayer (33 caps) seront les piliers de la défense "rajeunie". On imagine revoir Arthur Théate et Zinho Vanheusden, une cap chacun ; Sebastiaan Bornauw (2 caps) pourrait enfin faire son retour, mais attention également à la surprise ... Elias Cobbaut, déjà Diable, et titulaire indiscutable à Parme. Enfin, Hannes Delcroix, Wout Faes et Brandon Mechele pourraient également croire à une sélection.

Côté latéraux, seul Thomas Meunier "saute" de la sélection (tout comme Nacer Chadli, plus vraiment considéré), il ne faut donc pas s'attendre à de gros chamboulements, les "habitués" Timothy Castagne et Thorgan Hazard étant toujours disponibles. Saelemaekers et Foket seront là également. N'oublions pas la possible surprise Joris Kayembe, déjà appelé à l'époque.

Milieux de terrain

Le poste le plus "impacté" par la volonté de Martinez de ne pas reprendre de petits nouveaux : pas de Mangala, Onana, Raskin ou Matazo en mars. Albert Sambi Lokonga, lui, pourra en être. Il en sera même certainement, aux côtés des "patrons" Tielemans, Dendoncker, Praet ou encore Vanaken. Le milieu de terrain aura donc un visage plutôt familier, au final, simplement privé de Witsel et De Bruyne.

Attaquants

Pas de Lukaku, d'Eden Hazard, de Mertens ni de Carrasco - mais le vivier est assez riche en attaque pour que les surprises soient limitées. Loïs Openda aura été fort déçu d'apprendre qu'il n'a aucune chance d'être repris, tout comme Yorbe Vertessen ; les 3 doublures traditionnelles de Lukaku, par contre, en seront, qu'il s'agisse de Benteke, Batshuayi ou Origi. Rien de bien neuf sous le soleil donc.

Derrière eux, Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren, Leandro Trossard et Jérémy Doku seront bien là ; on s'attend à revoir Adnan Januzaj, qui commence bien 2022 et a un troisième Mondial en ligne de mire. Dante Vanzeir peut rêver d'un retour, mais on ignore à quel point Roberto Martinez brassera large - une liste de 23 paraît peu probable, une liste de 28 serait certainement la limite haute.

L'éventuelle liste de 28 (maximum) :

Mignolet - Sels - Casteels - Van Crombrugge / Boyata - Denayer - Vanheusden - Théate - Bornauw - Faes / Castagne - Saelemaekers - Foket - Kayembe - Th. Hazard / Dendoncker - Tielemans - Sambi Lokonga - Praet - Vanaken / De Ketelaere - Verschaeren - Trossard - Doku - Januzaj / Origi - Batshuayi - Benteke