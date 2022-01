Carlo Ancelotti très heureux après le but d'Hazard : "Ca montre que le vestiaire est sain"

Eden Hazard a inscrit un but très important ce jeudi au bout des prolongations en Copa del Rey, et Carlo Ancelotti s'est réjoui.

Le technicien italien ne s'est pas juste réjoui du but d'Eden Hazard, qui a délivré le Real Madrid en prolongations face à Elche, mais de la réaction de son équipe : "C'est le résultat qui me rend le plus heureux cette saison. Cette équipe ne se rend jamais", déclare Carlo Ancelotti. "Nous avons déjà gagné des matchs en jouant bien, mais revenir en ayant été menés, après une telle débauche physique ...".

Je sais que je peux compter sur Hazard

Que Isco et Hazard aient été décisifs fait cependant plaisir à Ancelotti : "Que les buteurs soient des joueurs qui comptent peu de temps de jeu, cela prouve que le vestiaire est sain", souligne-t-il. "Hazard et Isco ont eu peu de temps de jeu mais aujourd'hui nous offrent le match. Ils méritent peut-être plus de temps de jeu, mais le passé est le passé et je sais que je peux compter sur eux".