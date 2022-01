Mouscron perd deux points à domicile contre le Lierse

Les Hurlus ont eu toutes les cartes en main pour prendre les trois points dans cette rencontre.

Dans cette dernière rencontre de la journée de reprise en D1B et après la victoire de Waasland-Beveren sur la pelouse de Virton, Mouscron avait l'occasion de faire une bonne opération en recevant le Lierse.

Malheureusement, malgré pas mal d'occasions et même un penalty raté en seconde période par Teddy Chevalier (74'), les Hurlus n'ont pas su trouver l'ouverture et prendre les trois points. Au classement, et avec 19 unités, Mouscron garde 5 longueurs d'avance sur Virton. mais perd de la distance avec le haut du classement.