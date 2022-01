🎥 CAN : le Maroc de Selim Amallah éliminé par l'Égypte, Trézéguet décisif

Le Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo accueillait la trùs belle affiche entre l'Égypte et le Maroc, en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Selim Amallah et l'ancien Brugeois Sofyan Amrabat étaient au coup d'envoi du choc face à l'Égypte de Moh Salah.

Les Lions de l'Atlas obtenaient rapidement un penalty après cinq minutes de jeu pour une faute sur Hakimi. Sofiane Boufal ouvrait le score d'un contrepied parfait.

La partie était engagée voire hachée par moments, et l'Égypte sortait la tête de l'eau pour maitriser les débats jusqu'à la pause. Après le repos, l'ancien Anderlechtois Trézéguet montait au jeu et passait très près de marquer (49e) avant que Salah (54e) n'égalise finalement pour les Pharaons.

Mohamed salah goal against morocco pic.twitter.com/OXwXBwoVBi — 𝙈𝙊 đ™Žđ˜Œđ™‡đ˜Œđ™ƒ FC (@Mo_salah_FC) January 30, 2022

L'Égypte restait accrocheuse et dominait alors que le Maroc tentait de réagir tant bien que mal. Au fil des minutes, la tension augmentait et la partie s'emballait. Le Maroc passait près du but (81e) mais la tête de Nayef Aguerd était repoussée sur la barre transversale.

Les deux formations ont finalement dû se départager dans les prolongations, où l'Égypte est parvenue à faire la différence grâce à Trézéguet (100e) qui profitait d'un caviar de Salah pour mettre les Pharaons aux commandes.

Le Maroc a tout tenté avec les montées de joueurs offensifs comme Ryan Mmaee et Tarik Tissoudali, mais se montrait trop peu dangereux pour parvenir à bousculer les Pharaons.

La compétition s'arrête donc ici pour le Maroc alors que l'Égypte rejoint le dernier carré et défiera le Cameroun, pays organisateur et victorieux 2-0 de la Gambie hier.