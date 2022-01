Bientôt le feu vert pour Neymar?

Le Brésilien se remet de sa blessure.

De retour au Camp des Loges, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (29 ans, 10 matchs et 3 buts en L1 cette saison), indisponible depuis sa blessure à la cheville le 28 novembre dernier contre l'AS Saint-Etienne (3-1) en Ligue 1, a repris la course mercredi. Et selon les informations du quotidien L'Equipe ce samedi, l'international brésilien ne ressent aucune douleur.

Ainsi, l'ancien joueur du FC Barcelone se montre particulièrement optimiste par rapport à un retour dans le groupe parisien avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, prévu le 15 février prochain. Dans les prochains jours, Neymar va encore devoir gagner en intensité, notamment pour récupérer l'intégralité de sa mobilité au niveau de sa cheville.