Jürgen Klopp s'enflamme pour sa nouvelle recrue

Ce dimanche, Liverpool a réalisé un investissement majeur avec l'arrivée de l'ailier Luis Diaz (25 ans), acheté pour 60 millions d'euros (bonus compris) sur ce mercato d'hiver en provenance du FC Porto.

Pour le site officiel des Reds, l'entraîneur du club anglais Jürgen Klopp n'a pas caché sa satisfaction avec le recrutement de l'international colombien.

"Je ne pourrais pas être plus heureux que nous ayons pu conclure cet accord et faire venir Luis à Liverpool. J'ai toujours été convaincu qu'il faut seulement signer des joueurs en janvier que si l'on veut les signer en été, et c'est vraiment le cas avec Luis. C'est un joueur exceptionnel et quelqu'un que nous suivons depuis très longtemps. Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'intégrer dans notre système et s'adapter à la Premier League, tant physiquement que mentalement. C'est un joueur qui a faim de succès et qui sait qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. C'est un battant, sans aucun doute", a apprécié le technicien allemand.