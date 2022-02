Incroyable : Roberto Carlos va rechausser les crampons à 48 ans ... pour un match de "Sunday League"

The Bull in Barne United, équipe "de café" anglais de la région de Shrewsbury évoluant en Sunday League locale, a annoncé une nouvelle assez hallucinante : Roberto Carlos, à 48 ans, enfilera le maillot du club à l'occasion d'une seule rencontre. Le Brésilien était le "gros lot" d'une tombola organisée sur eBay et dont les bénéfices iront à une association caritative. Bull in Barne aura déboursé 6 livres pour un ticket gagnant, et réalise donc ce beau "transfert" que le club pourra aligner en tant que remplaçant.

"Personne n'y croyait quand on nous a dit que nous avions gagné. On a bien fait la fête en l'apprenant. Un de nos gars a récemment arrêté, il doit bien le regretter (rires)", déclare Matthew Browne, secrétaire du club, à la BBC. "Ce ne sera pas le Bernabeu, certaines douches sont défectueuses, nous n'avons pas beaucoup de public ... Mais ça, ça pourrait changer si Roberto Carlos joue. On risque de devoir jouer ailleurs car le parking serait trop petit".

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history 👀Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ